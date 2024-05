FERMO - Truffe telematiche, i carabinieri del Fermano denunciano tre persone: uno aveva "raddoppiato" la spesa per un condizionatore, l'altro si era fatto accreditare i soldi dal venditore invece di versarli, l'ultimo era riuscito a farsi attivare una polizza Rca per lo scooter, ma senza pagare.

I carabinieri di Monte Urano hanno denunciato per truffa un pregiudicato di 47 anni del fermano, il quale dopo aver installato dei climatizzatori presso l’esercizio commerciale di proprietà della vittima ed aver ricevuto il saldo in contante della somma pattuita di 2.000euro, con raggiri, era riuscito a farsi accreditare tramite bonifico l'ulteriore somma di 2.000 euro che, a suo dire, sarebbe servita per perfezionare la pratica per il recupero fiscale dei lavori. A Monte Urano i militari Stazione Carabinieri al termine di altri accertamenti, hanno denunciato per truffa un pregiudicato di 31 anni residente nel viterbese, il quale manifestando interesse per l'acquisto di quattro pneumatici posti in vendita dalla parte offesa sul sito "subito.it", aveva comunicato alla vittima indicazioni telefoniche riuscendo, con diversi abili raggiri, a farsi accreditare la somma complessiva di 400,00 euro su postepay a lui intestata. Intanto i militari della Stazione Carabinieri di Porto San Giorgio dopo accertamenti avviati a seguito della querela del titolare di una agenzia di assicurazioni, hanno denunciato per truffa un 20enne pregiudicato della provincia di Napoli. Il giovane, come accertato anche mediante l'analisi dei tabulati telefonici, si era fatto attivare, con raggiri consistiti anche nell'esibire false ricevute bancarie, la polizza assicurativa Rca per il suo motociclo senza procedere al pagamento. I Carabinieri, dopo aver svolto approfonditi accertamenti e raccolto utili elementi, hanno deferito i responsabili alla competente Autorità giudiziaria, che dovrà ora valutare le prove raccolte.