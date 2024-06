PORTO SANT’ELPIDIO «Osama, Osama non morire! Chiamate un’ambulanza». Sono le prime testimonianze della brutale aggressione in piazza Garibaldi. Si vede un uomo correre verso il corpo riverso a terra, gli altri protagonisti nascosti alle spalle del kebabbaro. Ma Jeddi Osama, 23 anni, di origine marocchina e residente con la madre a Sant’Elpidio a Mare, non ce l’ha fatta. Troppe gravi le ferite inferte da un coltello all’addome e in altre parti del corpo, fra cui la parte bassa della schiena: era stato trasportato nella notte all’ospedale di Torrette, i medici hanno anche tentato un’operazione. Ma non c’è stato nulla da fare.

Il bilancio

È il tragico epilogo della rissa legata al mondo dello spaccio su cui indaga la Questura. Nella faida sanguinaria sono coinvolti altri tre giovani e ieri sono stati presi i primi provvedimenti, in attesa di verificare gli sviluppi delle indagini. Due, per ora, gli arresti e una denuncia. Gli arrestati sono un marocchino di 34 anni richiedente asilo e incensurato (accusato di rissa aggravata e lesioni aggravate) e un egiziano di 22 irregolare sul territorio nazionale e con pregiudizi di polizia (accusato di rissa aggravata). Il tunisino non ancora 18enne, ricoverato all'ospedale di Civitanova, è il denunciato. Il marocchino avrebbe riferito agli inquirenti di essere stato accerchiato, in tre lo avrebbero circondato mentre era seduto all’esterno del kebab.

Ma questo è il suo racconto, ora occorre confrontare le altre testimonianze prima di avere un quadro chiaro di quei terribili minuti di rabbia e sangue. Quando quella notte gli agenti della Volante sono piombati sul posto il marocchino brandiva ancora un coltello e cercando di avvicinarsi ai poliziotti i quali, dopo numerosi avvisi, sono stati costretti, per renderlo inoffensivo, a utilizzare il taser. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile e dirette dalla Procura. Il legame con i fatti di Tre Archi, dove lo scorso anno ci furono anche due sparatorie, sono confermati: ci si indirizza verso la guerra fra bande per il controllo del mercato della droga. Sia a Porto Sant’Elpidio che a Lido Tre Archi esplode la rabbia. Il Comitato Corta domanda come «sia possibile, con tutto quello che è successo, che questi soggetti siano ancora in circolazione». A Porto Sant’Elpidio un mazzo di fiori è stato legato a un paletto dell’isola pedonale di piazza Garibaldi a due passi dal punto dove è stato ucciso Osama. Accanto, alcune candele.

La Regione

Intanto il consigliere regionale del Pd Fabrizio Cesetti ha presentato un'interrogazione in Regione al presidente Francesco Acquaroli per chiedere quali iniziative urgenti intenda assumere nei confronti del governo e del ministero dell’Interno per potenziare la sicurezza nel Fermano perché ormai «siamo al punto di non ritorno - dice -: niente è stato fatto finora di quanto avevamo chiesto, né il presidio fisso a Tre Archi, né il progetto sperimentale per il controllo permanente a Fermo, Civitanova e Porto Sant’Elpidio sottoscrivendo un protocollo con le Prefetture. E addirittura il personale di polizia destinato al Fermano è stato assegnato ad altre province».

Il vertice

Intanto si muove la stessa Prefettura: ieri pomeriggio il prefetto Edoardo D’Alascio ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In mattinata, invece, c’era stata una riunione tecnica di coordinamento. Disposta un’ulteriore intensificazione delle attività di vigilanza e di controllo con la pianificazione di servizi operativi nei luoghi a rischio. Al vaglio anche altri strumenti previsti dal Testo unico che consentono al sindaco di poter adottare nuove misure per la sicurezza. Sotto esame eventuali provvedimenti sul fronte commerciale anche dal punto di vista degli orari di chiusura. Al vertice i primi cittadini di Fermo Paolo Calcinaro e Porto Sant’Elpidio Massimiliano Ciarpella, il vicario del questore, la dirigente Ornella Lupo, il comandante provinciale dei carabinieri Domenico Troiani e quello della Finanza Massimiliano Bolognese.