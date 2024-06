FERMO Con gli ultimi tre denunciati, salgono a 24 gli accusati per truffa e indebita percezione di erogazioni pubbliche scoperti dai carabinieri del comando provinciale di Fermo. Già dall’anno scorso, a maggio, era partita un’attenta indagine tesa a contrastare l’illecita percezione del reddito di cittadinanza. Dopo l’acquisizione di documenti, l’analisi di banche dati ed una serie di servizi di osservazione e controllo, i militari del Reparto operativo-Nucleo investigativo hanno chiuso le ricerche. In genere, le figure finite nel mirino degli inquirenti avevano presentato dichiarazioni non veritiere sulla loro posizione economica o al fatto che non svolgessero attività lavorative, o dichiaravano di possedere i requisiti, pur non avendoli del tutto o in parte.

La ricostruzione

Dopo le contestazioni mosse nell’estate del 2023, gli ultimi denunciati, tutti pregiudicati, sono due bosniaci di 67 e 40 anni, residenti a Fermo e Porto San Giorgio, e un macedone di 59 anni che abita a Montegiorgio. Il personale dell’Arma è andato complessivamente a verificare circa 500 soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza. Sono state richieste misure di sequestro preventivo delle somme indebitamente ricevute per un ammontare che tocca i 180mila euro.

Le cifre

In particolare il terzetto recentemente deferito all’autorità giudiziaria, da solo, totalizza circa 45mila euro di somme sequestrate. I militari ricordano che il reddito di cittadinanza non è più erogato dall’inizio del 2024. A sostituirlo ci sono due sussidi, l’assegno di inclusione e il supporto alla formazione e al lavoro. Il Comando provinciale dei carabinieri di Fermo fa sapere che proseguirà nell’impegno costante a combattere l’abuso di sistemi di sostegno economico e che si continuerà ad effettuare attività investigative per individuare e perseguire coloro che si rendono responsabili di illeciti. Un lavoro capillare che necessita anche di tempo ma le denunce stanno a dimostrare come poi i giri loschi vengano smascherati da parte degli inquirenti.