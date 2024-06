PORTO SAN GIORGIO Aperto il lungomare Gramsci sud dopo i lavori di rifacimento del primo tratto. Già da oggi il tracciato potrebbe venire utilizzato durante la corsa, saranno gli organizzatori della manifestazione sportiva a decidere quale percorso scegliere. E’ infatti la domenica della Run&Smile. In occasione della IX edizione della gara podistica, verranno adottati specifici divieti di sosta e transito nelle vie interessate al passaggio degli atleti. La polizia municipale rende noto che le limitazioni verranno attuate a fasce orarie, dalle 6 alle 11.30. Saranno interessati il lungomare Gramsci (da nord a sud), via Trieste, viale della Vittoria (nel tratto compreso tra via Trieste e piazza Mentana), via Nazario Sauro (tra piazza Mentana e via Maddalena di Canossa), via Donizetti e via Rossini.

I tempi

Dopo mesi di lavori e complessità da risolvere giorno dopo giorno, ieri ha dunque riaperto il primo tratto di lungomare interessato dalle operazioni di rifacimento affidate in appalto. Era volontà dell'amministrazione Vesprini che la stagione estiva fosse libera da cantieri: un fatto non scontato considerato che, guardando anche altri paesi interessati da simili interventi, solitamente i lavori di rifacimento dei lungomari procedono senza interruzioni stagionali. Ieri mattina, sul posto c'erano lo stesso sindaco Valerio Vesprini, il vice Fabio Senzacaqua, i consiglieri Giulia Vagnozzi e Andrea Rogante, a constatare che l'opera fosse finalmente fruibile per la cittadinanza. A seguire, in questi giorni verranno rimosse le transenne che in questi mesi sono servite e delimitare l'area del cantiere. «Volevamo chiudere in tempo per la stagione e ci siamo riusciti - dice Vesprini - . Era un obiettivo non semplice da raggiungere, vista la complessità dei lavori e la necessità di conciliare le esigenze del cantiere con quelle del turismo e del commercio».

L’organizzazione

Rimarca che «per le ditte è estremamente complesso, sul piano organizzativo e logistico, iniziare i lavori con l’allestimento dei cantieri per interrompere poi le operazioni nei mesi estivi, smontare tutto e riallestire alla fine della stagione. Abbiamo dovuto affrontare qualche disagio durante la primavera, era inevitabile per realizzare un intervento di questa portata». Il tratto riaperto comprende sia la parte del marciapiede che la ciclabile oltre alla carreggiata stradale, dove tornerà a circolare regolarmente il traffico veicolare. Nei prossimi giorni saranno poi completati i lavori di rifinitura, il posizionamento degli arredi, la sistemazione del verde con nuove piantumazioni e l’impianto di irrigazione, l’illuminazione delle aiuole, la realizzazione dei dossi in prossimità degli attraversamenti pedonali e della segnaletica stradale nonché l’istallazione dell'impianto di videosorveglianza.

L’impegno

«Desidero ringraziare la ditta appaltatrice Ubaldi Costruzioni, in primis il direttore dei lavori, l’ingegner Gianluigi Capriotti, ed il geometra Andrea Amadio, per l'impegno profuso e le professionalità dimostrate, nonché i nostri uffici comunali - conclude il sindaco - . Un ringraziamento va anche ai cittadini e ai commercianti per la pazienza e la comprensione dimostrate durante i lavori».