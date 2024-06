PORTO SANT'ELPIDIO Gli inquirenti stanno ricostruendo quanto avvenuto quella notte maledetta, con la rissa avvenuta in piazza Garibaldi alle 4.15 di giovedì culminata con la morte di Jeddi Osama, 23 anni, residente in centro a Sant’Elpidio a Mare. Ieri c’è stata in tribunale a Fermo la convalida dei due arresti: in carcere il marocchino 34enne Ait Mbarek Abdullah, difeso dall’avvocato Savino Piattoni, che nei giorni scorsi aveva chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, accusato di rissa aggravata e lesioni aggravate (ma potrebbe dover rispondere di omicidio), e l’egiziano di 22 anni Abdelsalam Khaled Mohamed, difeso dall’avvocato Giuliano Giordani, irregolare sul territorio, accusato di rissa aggravata. Denunciato e piantonato all’ospedale di Civitanova, con una prognosi di 30 giorni, il tunisino non ancora 18enne, anche lui difeso dall’avvocato Giordani. I due arrestati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ma il quadro, almeno in linea di massima, sembra chiarito.

La dinamica

Il marocchino più grande, fino a poco tempo fa alloggiato a Porto San Giorgio e ora a Lido Tre Archi (lavora in un ristorante di Porto San Giorgio), è stato trovato con il coltello in mano, tanto che gli agenti hanno utilizzato il taser per bloccarlo. Non ci sono dubbi che la rissa fosse fra lui contro gli altri tre, né che sia stato lui a infliggere la coltellata fatale. Ma che si tratti di legittima difesa o di una brutale aggressione alle spalle è da verificare. Come resta da verificare il motivo della rissa. È stato lo stesso avvocato Piattoni a comunicargli in carcere a Fermo la morte del giovane. Il suo assistito, saputa la notizia, si è messo a piangere. Ora appare decisiva l’analisi delle immagini catturate dalle spycam, ma sono indispensabili le testimonianze per sapere se ci siano questioni di droga o la lite sia legata ad altri motivi. Ieri sera un gruppo di giovani si è ritrovato per una preghiera davanti ai fiori messi sul luogo del delitto. La famiglia della vittima si è rivolta all’avvocata Michela Romagnoli. Il ragazzo viveva con la madre, sono qui anche un fratello (che si è trasferito a Tre Archi) e una sorella. La madre ha saputo dell’aggressione solo nel pomeriggio, visto che il ragazzo non aveva con sé i documenti e non è stato subito identificato: pensava che avesse passato la notte dalla fidanzata. Intanto si pensa a cosa fare per evitare il ripetersi delle violenze in centro. Nel mirino il kebabbaro davanti al quale si è consumato il delitto. In Questura si starebbe ragionando su un'ordinanza di chiusura per un periodo. Nel frattempo il sindaco Massimiliano Ciarpella lavora a un’altra ordinanza per limitare l’orario di alcuni locali a rischio, fissandolo a mezzanotte. Restrizioni che vanno studiate bene perché si deve garantire la sicurezza senza inficiare il commercio.

La strategia

Si spacchetterà piazza Garibaldi per aree, garantendo il lavoro agli altri locali. Notificata al kebabbaro la richiesta di rimuovere il dehor perché non aveva l’autorizzazione: ha 10 giorni di tempo. Per Ciarpella la priorità è riportare la calma: «Al termine di una settimana difficile, invito la comunità a restare coesa – dice -. Comprendo la preoccupazione, non la rassegnazione. Non dimentichiamo la città che siamo, non rinunciamo a vivere gli spazi pubblici e i locali, a stare insieme. Porto Sant’Elpidio ha un tessuto sano, gente che lavora, si rimbocca le maniche, offre servizi e contribuisce a qualificarne l’immagine. Abbiamo dimostrato che si possono organizzare eventi da metropoli perché siamo capaci di fare squadra. Registriamo un incremento di presenze e stiamo riuscendo a destagionalizzare. Abbiamo imprese importanti che hanno investito qui, una ricettività di alto livello e turisti che ci scelgono da decenni, altri che ci stanno scoprendo. In queste settimane il litorale sud rifiorisce con le scogliere. Tutto questo non sarà macchiato da una minoranza».