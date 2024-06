FERMO Estate, ci siamo. Con la giornata di ieri partito il servizio di salvataggio in mare. Servizio attivo anche oggi e poi dall'8 giugno tutti i giorni. Giornata di vento di scirocco, ieri in spiaggia, ma i primi bagnanti sono comunque arrivati. Tutto pronto per la stagione con qualche miglioria e qualche modifica - seppur minima - all'ordinanza che sostanzialmente resta sempre la stessa. Anche quest'anno, a capo dei bagnini di Fermo e Porto San Giorgio ci sarà Roberto Cognigni: «A livello numerico - commenta - siamo messi bene. Grazie ai nuovi corsi, ci sono più bagnini formati. Ci sono state anche piccole migliorie nella qualità del servizio che deva garantire la massima sicurezza ai bagnanti».

Le differenze

La nuova ordinanza è dunque quasi identica a quella dell'anno passato ed è stata ben recepita dai balneari. Fra le novità di quest'anno, quella di disporre le attrezzature in spiaggia prima dell'arrivo dei bagnini, in maniera tale di avere tutto a disposizione anche quando gli addetti al salvataggio sono fuori servizio. Si tratta di avere i salvagenti a portata di mano affinché chiunque possa afferrarne uno e lanciarlo in acqua all'occorrenza. «L'attrezzatura c'è - spiegato Cognigni -. Le torrette sono state alzate di qualche centimetro, così da permetterci di monitorare di più il territorio. Ci sono stati miglioramenti sensibili». I suggerimenti che i bagnini rivolgono ai bagnanti, ricorda ancira Cognigni, sono sempre gli stessi: «Occorre fare attenzione all'esposizione delle bandiere bianca o rossa, spesso sottovalutate. Ascoltare i consigli degli addetti all'assistenza in spiaggia che servono esclusivamente ad evitare pericoli e a garantire la sicurezza di tutti in spiaggia e in mare». Il presidente della sezione di salvamento di Porto San Giorgio-Fermo è Cristiano Gasparretti. Sono stati formati in tutto 37 ragazzi nella sezione di Fermo. Le postazioni sono 30. Per la stagione saranno complessivamente un centinaio i ragazzi all’opera, una sessantina a Porto San Giorgio e una quarantina tra Lido di Fermo e Marina Palmense. Il servizio avrà orario continuato dalle 10 alle 18, con un turnista che garantisce a ogni ragazzo presente in torretta una pausa pranzo di 45 minuti. A tutti gli effetti il servizio è stato ampliato. Inoltre i balneari possono comunque scegliere di rimanere aperti a maggio e settembre per l'elioterapia, quando il servizio non c'è. Solo laddove il numero di clientela fosse importante serve il servizio di salvataggio.

I Comuni

«Quest'anno - spiega Gasparretti - da parte dei Comuni, rispetto agli anni scorsi, ci sono state più risorse a disposizione per alzare l'asticella dei fondi per il salvataggio, migliorando il servizio con le attrezzature, come le boe per segnalare le spiagge libere, boe da 300 metri e boe bianche per il limite delle acque sicure, posizionate a un metro di profondità. Il Comune di Fermo, ad esempio, ha provveduto alla cartellonistica per le spiagge libere non presidiate. Così è stato arricchito un servizio che è ben qualificato, soprattutto in fatto di sicurezza acquatica». La copertura del servizio è molto migliorata grazie al progetto scuola-lavoro della Sezione locale di salvamento Porto San Giorgio-Fermo: «Siamo riusciti a far brevettare un bel numero di ragazzi dalle scuole, 15 in tutto, che hanno sostenuto gli esami di idoneità davanti alla Capitaneria, la quale ha valutato la loro preparazione. Con la Capitaneria, la collaborazione è sempre massima grazie all’impegno del comandante Angelo Picone, per navigare tutti sulla stessa rotta in fatto di sicurezza in mare».