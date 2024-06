MONTE URANO A una settimana dal voto arriva il giallo di alcuni audio dei stanno circolando sui social. In sintesi, per screditare gli antagonisti sono stati diffusi, e circolano da giorni, degli audio di alcuni esponenti della campagna elettorale. Tra l’altro senza una precisa contestualizzazione. Ogni lista li interpreta a suo modo. Ogni lista ha espresso la propria posizione e due delle quali hanno persino minacciato querele.

La condanna

Nuovamente per Monte Urano esprime «una posizione chiara e di condanna. Sono la dimostrazione di un diverso atteggiamento da parte dei candidati delle altre liste che ora ci hanno chiaramente rivelato di avere accordi e contatti, essendo della stessa identica pasta e della stessa parte politica. Chi li ha realizzati, e chi poi li ha diffusi, rende nota a tutti la poca considerazione per il proprio progetto politico, la totale mancanza di rispetto professionale ed umano nei confronti degli avversari e dei cittadini, ma anche un comportamento contrario al vero spirito del servizio pubblico. Concetti espressi chiaramente ed attraverso un linguaggio basso ed offensivo». Patto Civico per Monte Urano (che candida Claudio Moretti) risponde sul suo profilo Facebook precisando come sia totalmente estranea alla vicenda e come «nessun presunto accordo e/o contatto è mai intercorso con i candidati delle altre liste». E accusa Nuovamente per Monte Urano di speculare sull’episodio. «E quanto pretestuosamente ed in maniera infondata asserito dalla lista che sostiene Moira Canigola viene rispedito con forza al mittente» riservandosi «ogni eventuale azione nelle competenti sedi». Cambiamo Insieme, che candida Andre Leoni sindaco, si sente parte lesa, «prende le distanze dai beceri e strumentali attacchi» che mistificano la realtà. E comunica di star valutando un’azione legale. «Si dice che un animale ferito aggredisce per difendersi. Noi non siamo né animali, né feriti, siamo solamente basiti di quanto si tenga poco al proprio territorio ma molto a interessi personali».