Argini contro la violenza tanti tasselli da costruire

Alla fine ci è scappato il morto. È un giovane nordafricano di 23 anni che viveva nel nostro territorio. Giovedì mattina poco prima dell'alba era in piazza Garibaldi a Porto Sant’Elpidio, nel cuore di una città un tempo nota per le fabbriche di calzature ma che oggi si sta riconvertendo pian pian verso il turismo e l’ospitalità family friendly. Quel giovane era insieme ad altri immigrati. Saranno le indagini a stabilire chi ha fatto cosa, qual è stata la scintilla ma quel che è certo è che tre stranieri sono stati ad un certo punto accoltellati. Una rissa violentissima finita nel sangue. Lui era fin da subito il più grave, massacrato di botte e colpito senza pietà con un fendente alle spalle che gli ha perforato il polmone. È morto dopo qualche ora di agonia all'ospedale regionale di Torrette. Gli altri due feriti non rischiano la vita. Uno, un egiziano di 22 anni, è stato dimesso dopo le medicazioni. L'altro, un tunisino che raggiungerà la maggiore età il prossimo agosto, ne avrà per 30 giorni. Quel che resta di questa sanguinosa vicenda di straordinaria violenza e follia è un senso di smarrimento, di angoscia e di rabbia. La nostre città, specie quelle costiere, sono sempre più teatro incolpevole di regolamenti di conti, risse, liti violente tra sbandati che non hanno reputazione, che vivono senza regole e per questo non hanno nulla da perdere. Di conseguenza sono pericolosi e senza scrupoli. La guerra per bande di immigrati ha avuto alcuni momenti particolarmente sanguinosi nel Fermano nell'ultimo anno e mezzo. Epicentro in particolare Lido Tre Archi dove nel 2023 si sono consumate due sparatorie e un accoltellamento, ma anche Porto San Giorgio (dove a dare problemi sono soprattutto le gang di ragazzini) e Porto Sant'Elpidio dove si è consumato l'omicidio dell'altra notte. Il core business che muove tutto resta la droga che fa girare una valanga di soldi. Lo spaccio è una delle attività più redditizie per chi non ha intenzione di guadagnarsi la vita onestamente con il proprio lavoro seguendo i percorsi legali. La contesa delle piazze più redditizie scatena odio, guerriglie e violenze come quella di Porto Sant'Elpidio.

Cosa fare? Le istituzioni devono muoversi per porre un argine imponente al dilagare di questi fenomeni. Come? Non esiste una ricetta e non c’è solo una strada da percorrere ma sono tanti tasselli da comporre. Intanto partendo dal rafforzamento della presenza deterrente delle forze dell'ordine sul territorio. Forze dell'ordine che stanno facendo moltissimo, per non dire miracoli, tra sequestri, indagini, arresti, controlli a tappeto. Rischiano tutti i giorni in prima persona i nostri poliziotti e i nostri carabinieri perché questi mascalzoni non hanno alcun timore di insultarli, aggredirli, provocarli. C'è da dire che le forze dell’ordine nel Fermano avrebbero bisogno però di rinforzi, specie visto l'imminente arrivo della stagione estiva. Da tempo si parla di un presidio fisso di polizia sulla costa, a Lido Tre Archi. Potrebbe giovare, in questo momento. E poi servono leggi più chiare e certezza della pena per chi delinque. Non è possibile che per un motivo o per l'altro passati qualche settimana o qualche mese in carcere o ai domiciliari siano di nuovo tutti liberi di scorrazzare per le città, di nuovo padroni delle nostre strade. Inoltre c'è da considerare anche un risvolto della medaglia, scomodo e per questo talvolta sottaciuto. Gli spacciatori sono venditori di morte che andrebbero spediti subito in prigione. Ma non è che quelli che vanno da loro a comprare la droga, che sono mediamente cittadini italiani magari pure con qualche titolo di studio o qualche lavoro importante, sono da meno. Chi si droga, tanti a giudicare dal giro d'affari che genera lo spaccio, deve capire che fa male in primis a se stesso ma allo stesso tempo ingrossa i portafogli della malavita. I pusher che regolano i loro conti sulle nostre strade sono mantenuti da loro, dai tanti che vanno a comprargli la droga. Questo lo vogliamo dire oppure no? Perché altrimenti non si arriva mai al nocciolo della questione. Quindi, in conclusione, drogarsi fa male e non è bello per un sacco di motivi. Uno di questi è che si alimenta il degrado e la delinquenza nelle nostre città.

* Capo delle redazioni di Macerata e Fermo del Corriere Adriatico