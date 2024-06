Elisa e Paolo Scendoni “Marchigiani dell'Anno”: la storia di due giovani imprenditori e di un'azienda di famiglia

FERMO - Il prestigioso riconoscimento di “Marchigiani dell'Anno” è stato assegnato anche a due giovani imprenditori: Elisa e Paolo Scendoni, in riconoscimento del loro significativo contributo all'industria e alla comunità marchigiana. La cerimonia si è svolta nei giorni scorsi a Roma nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica. Ad essere premiati il giornalista Ugo Bellesi, la presidente della Cri Rosaria Del Balzo Ruiti, lo stilista Vittorio Camaiani, il professore universitario Emanuele Frontoni, il chirurgo Giulio Maurizi, la docente universitaria Michela Mercuri, l'ammiraglio Paolo Pagnottella, il prefetto Darco Pellos.

Elisa e Paolo Scendoni, giovanissimi, sono già impegnati nell'azienda di famiglia, il Salumificio Ciriaci. Ecco le motivazioni che hanno portato all’assegnazione. Per Elisa si è sottolineato il «significativo contributo apportato all'azienda di famiglia 'Salumificio Ciriaci'. Con vivacità manageriale ha attuato efficaci strategie commerciali che hanno proiettato l'impresa verso nuovi mercati. Nel solco della tradizione ha integrato l'artigianalità con la produzione industriale, investendo nell'innovazione, valorizzando il capitale umano e ponendo le persone alla tutela delle risorse del territorio».

L’assegnazione del premio a Paolo è invece avvenuta con la seguente motivazione: «Con il guizzo imprenditoriale ha dato impulso all'innovazione tecnologica nell'azienda, anche grazie ai valori tramandati dai suoi nonni, ovvero 'origini, tradizione e qualità'.

Riceve il premio per i suoi meriti professionali, per l’attenzione che rivolge al sociale sostenendo notevoli progetti del territorio marchigiano e per l’impegno rivolto alla tutela alimentare».

Durante la cerimonia, Elisa ha espresso gratitudine per il riconoscimento, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra e dell'impegno verso il Territorio. Paolo ha enfatizzato l'eredità dei valori familiari e l'importanza di innovare mantenendo salde le tradizioni.