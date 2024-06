Sono metaforicamente pieni di esperienza i bagagli dei viaggiatori che hanno attraversato le stagioni, gli anni, i costumi e le mode. Traboccano di momenti dal peso specifico denso, di insegnamenti ricevuti sbagliando e vittorie riportate osando. Sono carichi come i pulmini che, giovane chef dei pranzi delle feste a domicilio, Ennio Lattanzi colmava fino all'inverosimile di cibo, pentolame e stoviglie varie e via!, verso un altro pranzo, un altro successo.

APPROFONDIMENTI C'ERA UN RAGAZZO/ FERMO Il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi: «L’infanzia con gli amici nelle nostre capannette» C'ERA UNA RAGAZZA La fotografa e graphic designer Marilena Imbrescia: «La Barbie? Troppo rigida. Fui incantata dai fumetti»

E tutto quello che la vita può insegnarti da dentro una cucina in cui vige una regola sola: cucinare sorridendo e dare sempre il massimo, per soddisfare il cliente ma, soprattutto, renderlo una persona felice. Con il pragmatismo che lo ha incoronato il signore indiscusso de Il Merendero, il ristorante che ha fondato a Casette d'Ete nel 1973, Ennio si aggira tra i ricordi con la maestria di chi tra i fornelli c'è cresciuto, «facendo il ragù che cucinavano sessant'anni fa le vere vergare, esattamente come le creme e le olive di una volta - specifica -: la mia è una cucina tradizionale, che nasce dai ricordi di un'infanzia vissuta in campagna, figlio di mezzadri, con quattro fratelli e due sorelle. Una bella tavolata in cui non è mai mancato niente, ma in cui quello c'era e di più era impossibile trovare».

Gli anni

Il sapore che invade le parole di Ennio, allora, si fa deciso: «Sono stati anni formativi, che mi hanno insegnato innanzitutto a non stare mai fermo. A undici anni sono entrato in fabbrica come tagliatore di tomaie: lavoravo sei giorni a settimana, dalle sei della mattina alle sette di sera, con una breve pausa pranzo di un'ora. E la domenica arrotondavo le mille lire al giorno che mi fruttavano le scarpe andando a fare il cameriere. Ho vissuto questa vita fino ai vent'anni, in un impegno continuo che ha temprato il carattere e mi ha avvicinato a quel mondo della ristorazione in cui sono entrato in punta di piedi, per innamorarmene e non lasciarlo più». La scintilla di un amore così potente brucia ancora in un momento circoscritto e in una proposta precisa. «Dopo aver accumulato l'esperienza necessaria nelle grandi sale da pranzo dove andavo a servire pranzo la domenica, la signora Rosa mi aprì le porte della sua cucina e mi propose di affiancarla nella preparazione dei grandi banchetti che si allestivano a casa delle persone per celebrare matrimoni, comunioni, cresime ed eventi vari. Accettai subito e di buon grado, stimolato dalla prospettiva di prendere parte a quei momenti di gioia e convivialità rendendoli speciali anche a tavola. All'epoca, i preparativi alla festa erano già, loro stessi, grandi momenti di festa. Si partiva tre giorni prima, allestendo la sala e rendendola idonea ad accogliere un bel numero di invitati. Si chiamava a raccolta il vicinato, si contattavano parenti stretti e amici: c'era un bel da fare e tante mani deputate a provvedere. Noi della cucina entravamo in scena il giorno prima della festa, provvedendo agli antipasti e a tutto quello che poteva essere preparato in anticipo in quel marasma di cose da fare, con le cucine di un tempo e i comfort di allora, io e Rosa ci destreggiavamo tra stracciatella, carne arrosto, affettati, creme, olive fritte e dolci. Almeno fino al giorno in cui fu proprio Rosa a propormi di andare da solo a cucinare per una comunione. Era un pranzo da settanta convitati e l'idea di affrontarlo da solo, lì per lì, mi spaventò; ma non mi persi d'animo e con la mia solita voglia di imparare e di mettermi alla prova, accettai. Fu una bella soddisfazione e l'inizio di un'attività che, attraverso gli anni e i cambiamenti, è diventata la realtà di oggi».

I sapori

Sapori di una volta, passione per la cucina, improvvisazione e la sana convinzione che «quando il piatto è pieno, va bene; ma è quando il piatto è vuoto che ci si deve rimboccare le maniche per riempirlo e far vale chi si è». Con determinazione e un pizzico di estro e coraggio. Come quando, ad esempio, le spose richiedevano i tortellini con la panna «e non avendone di quella pronta, usavo quella per dolci, montata in precedenza e tenuta in fresco alla meglio che si poteva - racconta Ennio -: ricordo ancora i vassoi fumanti pronti per essere serviti, innaffiati da un paio di mestoli di panna e coperti da questa cascata bianca: i primi due o tre erano belli, poi la panna si scioglieva e negli ultimi vassoi i tortellini nuotavano nel latte - ride -: era tutta improvvisazione, in nome della volontà di soddisfare il cliente e regalargli un pizzico di felicità».