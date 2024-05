PORTO SAN GIORGIO Donna Rosa si prepara a colorare il lungomare. Attesi più di mille partecipanti domenica 19 per la passeggiata della solidarietà. Un'iniziativa che da sempre si trasforma in un serpentone rosa grazie ai risvolti sociali, sportivi e culturali. Si tratta della XIV edizione e l'appuntamento è fissato per le ore 10 a piazza Bambinopoli.

L’offerta

La manifestazione è aperta a tutti e vengono raccolti fondi da destinare al reparto di Oncologia dell’ospedale di Fermo. Le finalità e le informazioni organizzative sono state diffuse ieri in Comune. Si tratterà di percorrere un tratto di 5 chilometri su lungomare Gramsci, a passo libero, al termine del quale sarà previsto un momento di ristoro e un omaggio per tutti i partecipanti alla passeggiata, che sarà la t-shirt tradizionalmente rosa con il logo dell'evento. Il sindaco Valerio Vesprini ha salutato gli organizzatori dell’asd Valtenna rimarcando che «la camminata si lega a un progetto di benessere e cura. La nostra volontà di continuare a proporre la passeggiata a Porto San Giorgio è una scelta vincente. Camminare fa bene e rappresenta il primo passo verso la prevenzione. L'educazione al movimento è un messaggio di sensibilizzazione rivolto alla comunità per consigliare la pratica fisica e ricordare al contempo gli indubbi benefici che essa porta con se, sul piano fisico, psicologico ed emotivo». «Continuiamo a sostenere questa manifestazione con piacere ed entusiasmo - rimarca l’assessore allo Sport, Fabio Senzacqua - con l'auspicio che a partecipare non siano solo i sangiorgesi ma anche gli abitanti provenienti dai territori limitrofi perché salute e benessere fisico riguardano tutti. Un migliaio le persone che hanno preso parte alla camminata l'anno scorso. Rivolgo a tutti l'invito a partecipare, sperando in un cospicuo numero di presenze tra gli iscritti. Coloriamo il lungomare, vivendo una giornata all'insegna dei principi di Donna Rosa». Confermata, come ogni edizione, la presenza della presidentessa della Commissione Pari opportunità delle Marche, Maria Lina Vitturini che ha proseguito con un plauso rivolto agli organizzatori che ce la mettono tutta nell'intento di continuare a promuovere la campagna di prevenzione sulla salute di genere, non solo nei confronti delle donne ma anche degli uomini che decideranno di partecipare anche quest'anno.

I presenti

Sono seguiti gli interventi del presidente dell’Asc regionale Giampietro Cappella, del vice sindaco di Ponzano di Fermo Diego Mandolesi, dove ha sede l'Asd Valtenna, e dei referenti di Anpof, Michaela Vitarelli e della Carifermo, Orietta Fortuna. La passeggiata Donna Rosa è possibile ogni anno grazie all'organizzazione e all'impegno profuso dalla promotrice, Doriana Valori dell'Asd Valtenna. Le iscrizioni sono aperte (informazioni sul sito www.maratonadelpicenoeventi.com) e potranno essere effettuate anche prima della partenza a Bambinopoli. Il costo della partecipazione alla manifestazione è di 10 euro. Intanto è già fibrillazione per questo primo weekend di sole dell’anno: oggi e domani le prove generali in vista della bella stagione.