PORTO SANT'ELPIDIO Oltre cento eventi per 123.600 euro di spesa per il Primo Maggio. Si scaldano i motori per la cinque giorni di eventi da sabato a mercoledì prossimo. Sono 80.600 euro per la programmazione e i servizi di supporto eventi, 28mila per predisporre gli impianti elettrici e gli stand e sono somme finanziate con l’imposta di soggiorno. Si aggiungono la pulizia generale con smaltimento rifiuti, spazzamento extra contatto, raccolta differenziata, allacci elettrici straordinari e consumi che aggiunge alle spese la somma di 15mila euro.

Il supporto

In quanto a supporto agli eventi si arriva a quota 84mila euro (comprese nelle 123.600 euro) e c'è un po' di tutto: laboratorio di spettacolo circense con Takimiri di Monte San Giusto, l’animazione con Torre Sharin di Fermo, per la Siae 16.500 euro. Per il concerto di Piotta sabato sera 8.250 euro con Eclissi Eventi di Morrovalle. Per il concerto degli Zero Assoluto il Primo Maggio 29.700 euro con la Futura di Loreto. C’è l’action painting, il noleggio bagni chimici, il bus dei supereroi per immergersi nel mondo fantasy, concerto bandistico, servizio di sicurezza per il grande evento arrivato alla diciottesima edizione.

La Città in festa, come è stato ribattezzato il Primo Maggio, prenderà il via nella serata di sabato con il concerto in Pineta del cantautore e rapper Tommaso Zanello in arte Piotta che presenterà i brani del suo nuovo album Na notte infame oltre a quelli del suo repertorio. Domenica 28 giornata dedicata totalmente ai bambini con gonfiabili, giochi e animazioni per le vie del centro e alle 21.30 al Teatro delle Api Tiromancino con la data zero del tour. Lunedì 29 dalle 18 fino a tarda notte intrattenimento musicale in centro con dj set in via Piave, animato dapprima da professionisti locali e poi dai ragazzi dello Zoo di 105.

Martedì 30 la festa si sposterà alla Faleriense con Ulla Festival in piazza F.lli Cervi, serata di animazione e musica dagli anni ‘70 ad oggi. Mercoledì 1° maggio ci sarà il fulcro delle iniziative con una pluralità di attrazioni, eventi ricreativi, musicali, sportivi, artistici ed enogastronomici per tutta la giornata sul lungomare che sarà appositamente chiuso al traffico in concomitanza con la manifestazione commerciale a carattere straordinario, oltre ad animazione e spettacoli nelle vie del centro e in piazza Garibaldi dove, nel tardo pomeriggio, si terrà l’evento conclusivo: concerto gratuito degli Zero Assoluto. Per l’occasione la polizia municipale sarà coordinata dal personale della Protezione civile previa emanazione di eventuale decreto di rilevante impatto sociale, valutazione e controllo del piano di safety.