PORTO SANT'ELPIDIO Primo Maggio, è il clou della cinque giorni di festa che, alla diciottesima edizione è diventata un festival. La giornata dei lavoratori si mantiene nel solco della tradizione e dunque torna l'immancabile mostra mercato, bancarelle spalmate su tutto il lungomare, e 160 eventi che solo a leggerli gira la testa. Vale la pena non perdersi un punto di quelli dislocati nei sette km di lungomare e in centro, facendo gli scongiuri affinché il tempo regga sarà divertimento anche con l’ombrello.

La costa

Tutta la costa è carica dalla Playa de Cococciò alla piattaforma sud passando per piazza Garibaldi e le vie Principe Umberto, Battisti, Mameli, con punte massime all’Orfeo Serafini e, verso sud, non solo in spiaggia ma nelle aree verdi di fronte comprendendo anche via Curtatone e soprattutto via Marina. Tutti gli chalet-ristoranti vanno molto oltre il pranzo e la cena, fanno musica e si balla e c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Il motore della festa sono i giovani e oggi ne avranno fino a sazietà. Si può parcheggiare all’area camper, a sud della piscina comunale e a nord della pineta. E poi ci si butta nel bailamme.

Il bus

Il bus navetta gratuito sempre in funzione ferma a sud della piscina, in piazza e a nord della pineta. Tra la marea di eventi ci sono gli immancabili artisti di strada itineranti, clownerie, statue viventi, arti circensi, spettacoli col fuoco, fachiri, acrobazie aeree, trampolieri, pony e asinelli, hula hop sui pattini, action painting e chi più ne ha più ne metta, compreso il Carnevale e tutto lo sport del mondo conosciuto, camminate nordiche comprese. Il picnic è un classico del Primo Maggio portoelpidiense e sarà fronte mare. Settemari si è organizzato in proposito, con contorno di musica pop rock.

Ma le band, la musica live, i dj set sono davvero ovunque. Gli chalet che fanno musica sono il Guneson, Polpette & Pampero, Esabeach, Caribe, Controvento, Saxa Beach, Bagni Pazzi, Moyto, c'è Vasco in via Marina. Tanto spazio è riservato al folklore e si sono coinvolti i comuni del centro con le migliori iniziative della tradizione marchigiana, ci sono: il Palio dell’Addolorata, l’Infiorata di Montefiore, la Banda di Ripatransone, Sbandieratori e musici della Contesa del Secchio, li Matti de Montecò e gli arcieri storici. Punti informazione per le novità dell’estate, dal Palio del Mare ai Teatri del Mondo. C'è l’elicottero, tra le star del Primo Maggio portoelpidiense, un volo per godersela dall’alto non si nega a nessuno. Tra le novità di questa edizione c'è il villaggio dei comuni con Fermo, Sant’Elpidio, Altidona, Grottazzolina, Ascoli, Montefiore, Appignano, San Ginesio, Camerino, Civitanova e Servigliano. E per finire gran finale con gli Zero Assoluto in piazza Garibaldi alle 19.