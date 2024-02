Divertimento, colori e musica: che spettacolo il Carnevale di Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - Nel gran finale del Carnevale c'era di tutto: divertimento, colori e musica. Il corteo allegorico che ieri ha chiuso le danze dei festeggiamenti è stato un tripudio di allegria, tra coriandoli, scherzi e balli in piazza Matteotti. Il direttore artistico dell'evento è stato come ogni anno Marco Renzi che ha portato per un altro anno, sul palco del Carnevale i personaggi tipici della manifestazione locale che hanno accompagnato i 16 gruppi mascherati, i Re Carnevale, Mengone Torcicolli, Lisetta e Lu cucà. Durante tutto lo svolgimento della sfilata, per le vie del centro e su viale Cavallotti, dal palco in piazza Matteotti non è mai mancata l'animazione e l'intrattenimento con i balli di gruppo. Era presente anche un'associazione di Rubbianello che ha fornito le frittelle e i dolci tipici della festa.

Le foto di Sara Valentini