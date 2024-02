Addio Luca, altro lutto per Falconara. Il sindaco Signorini: «Quanto dolore, rinviamo il Carnevale»

FALCONARA Niente maschere né carri, niente coriandoli né zucchero filato. Solo silenzio e un dolore immenso, inconsolabile. Falconara si scopre fragile e triste, perde figli appassionati e amati, persone ancora giovani che tanto hanno dato alla città, in ambito sociale, sportivo, del volontariato. In una settimana sono volati via Giorgio Fratesi, stimato imprenditore 66enne, Andrea “Luso” Lusenti, 46 anni, gran lavoratore della compagnia Portuali e, due giorni fa, Luca Balzani, 53 anni, apprezzato funzionario di una multinazionale.

Le lacrime

Eventi tragici che alla città ed ai falconaresi hanno tolto la voglia di far festa e di sorridere tanto che la sindaca Stefania Signorini e la sua amministrazione comunale hanno deciso di rinviare la festa del Carnevale prevista per ieri pomeriggio. «A causa dei numerosi lutti che nel corso della settimana hanno colpito Falconara – si legge nella nota del comune - l'amministrazione comunale ha deciso di rinviare a sabato prossimo la festa del Carnevale.

L'amministrazione si scusa per i disagi, ma ha ritenuto più importante dare un segnale di vicinanza alle famiglie colpite dal dolore, di rispetto e di cordoglio, per far sentire loro la solidarietà della comunità».

Stefania Signorini è segnata dai lutti che hanno colpito la città negli ultimi sette giorni. «Impossibile capacitarsi di quanto è accaduto in pochi giorni – dice la sindaca – e che ha gettato nel dolore tutta la comunità: il desiderio di far festa è svanito e ha lasciato spazio solo al dolore e al silenzio». Nei giorni scorsi Giorgio Fratesi e Andrea Lusenti, ora Luca Balzani: tre persone molto conosciute e stimate in città, tutte accomunate dalla passione per lo sport e la vita, uomini che hanno dimostrato tante volte di che pasta erano fatti e i tanti valori sociali ed umani che li animavano. Luca Balzani non è riuscito a vincere la sua battaglia contro un male infido e malvagio: lascia la moglie Benedetta, il figlio Marco, la mamma Anna Lisa, il padre Roberto, il fratello Fabio, la suocera Emanuela, la nipote Maria Vittoria, il cognato Michele e le cognate. La cerimonia funebre è in programma domani 19 febbraio alle 14,30 nella chiesa parrocchiale del S.S. Rosario di Falconara.

«Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di asciugarci le lacrime che di nuovo il dolore, un tremendo dolore è piombato sulla nostra comunità e sulla città di Falconara». La squadra del Città di Falconara di calcio a 5 femminile ed il suo presidente Marco Bramucci affidano ai social il ricordo toccante di Balzani. «Luca era tanto, era tutto. Era il viaggiatore. Visitava continuamente il mondo in lungo ed il largo, eppure ogni volta che tornava voleva stare qui con noi. Strafelice di essere qui. Con la stessa gente, la sua gente. Allo stesso posto, il suo posto. Luca era il senso della misura. Poteva nello stesso giorno stare a pranzo in un 3 stelle Michelin e alla sera cenare in una bettola di periferia mantenendo l’identico aplomb. Luca, il dissacrante».

L’omaggio

Continua il ricordo:«Un soprannome ce lo ha dato a tutti, ma proprio a tutti. Perché in fondo siamo tutti i protagonisti dentro un cartoon in cui va vissuto appieno ogni singolo secondo. Era geniale, sincero, solare. Era un papà inimitabile e splendido». La città piange ancora Andrea Lusenti, anche lui colpito da una malattia implacabile, morto nel giorno di S.Valentino, il 14 febbraio e Giorgio Fratesi che domenica scorsa, mentre stava andando a comprare le sigarette, si è accasciato improvvisamente al centro commerciale Le Ville.