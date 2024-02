San Valentino e Carnevale, prodotti non sicuri in vendita in provincia di Ascoli: maxi sequestro, stangata per due negozianti. Il video

ASCOLI - In concomitanza del Carnevale e della festa degli innamorati, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha intensificato i controlli negli esercizi commerciali, finalizzati al contrasto dell’illecito commercio di prodotti “non sicuri” e/o “irregolari”, sottoponendo a sequestro 105.701 articoli.

Controlli in due negozi

Nell’ambito di questi interventi, le Fiamme Gialle della Compagnia di San Benedetto del Tronto e del Gruppo di Ascoli Piceno, a seguito di un mirato screening di attività economiche, hanno individuato due esercizi commerciali, dislocati sul territorio della provincia picena.

Maxi multe

I beni posti in vendita sono risultati sprovvisti delle informazioni identificative minime, previste dal “Codice del consumo”, quali i dati relativi al Paese di origine, al produttore/importatore, alla natura dei materiali impiegati per la loro realizzazione, notizie che, per legge, devono essere presenti sulle confezioni o sulle rispettive etichette, in modo visibile, leggibile ed in lingua Italiana.

La merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo e, ai titolari delle due imprese individuali, sono state elevate sanzioni amministrative fino a 25.823 euro. Continua l’attività della Guardia di Finanza picena al contrasto della diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, che significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizione eque di concorrenza.