Vestiti, cosmetici, maschere e giochi di Carnevale non "tracciati": la Finanza di Civitanova ne sequestra migliaia

CIVIVITANOVA - Vestiti, cosmetici, maschere e giochi di Carnevale non "tracciati" e quindi potenzialmente pericolosi per i consumatori: la Finanza di Civitanova, impegnata in una campagna di controlli per San Valentino e Carnevale, ne sequestra migliaia di pezzi.

Ancona, assilla i passanti offrendo sesso in cambio di soldi, ha i documenti falsi ed è ricercata: arrestata

I controlli, che hanno già visto i sequestri di oltre 5.000 articoli di vario genere (prodotti tessili per l’arredo della casa, articoli di cancelleria e capi di abbigliamento) e di circa 450 cosmetici e articoli per la cura della persona da parte della Tenenza di Camerino e del Gruppo di Macerata, hanno condotto nel corrente mese, anche in concomitanza con le feste di Carnevale e San Valentino, ad una mirata operazione di servizio a contrasto del commercio di prodotti insicuri per la salute pubblica. Nel corso dei controlli eseguiti dai Militari della Guardia di Finanza sono stati rinvenuti presso due esercizi commerciali e sottoposti a sequestro circa 1600 articoli destinati alla vendita (maschere, indumenti, giocattoli e kit per travestimenti), in quanto privi delle informazioni minime, in lingua italiana, previste dal “Codice del Consumo” tra cui i materiali impiegati, i metodi di lavorazione, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d'uso.

Per tali irregolarità i titolari dei suddetti esercizi commerciali sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio per l’adozione dei conseguenti provvedimenti sotto il profilo amministrativo.