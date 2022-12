Ancona, divertimento in sicurezza per i più giovani: Il Nyx Club rilancia school party e pomeridiane

ANCONA Il divertimento per tutti in modo attento e sicuro, in particolare per i più giovani e per le scuole. Ancona si prepara a riabbracciare appuntamenti storici come gli School Party e le pomeridiane della domenica interrotti, negli ultimi anni, a causa della pandemia ma non solo. Lo rifarà grazie all’impegno dei singoli istituti ma soprattutto del NYX Club, il nuovo disco dinner inaugurato nelle scorse settimane alla Baraccola e già punto di riferimento della movida dorica

Un impegno congiunto

«Siamo stati contattati da tanti rappresentanti degli studenti che avevano piacere di fare qualcosa nel nostro locale nonostante una capienza abbastanza limitata - spiegano i titolari Alessandro Coen e Federico Gasparroni - Visto il loro desiderio, abbiamo pensato di trovare una soluzione idonea per tutti. Così promuoveremo tre serate spot dedicate agli School Party, a cominciare da quella del 21 dicembre (domani, ndr) organizzata dal Liceo Scientifico Galilei». Negli eventi in questione, in agenda anche per mercoledì 28 dicembre e mercoledì 4 gennaio, la particolarità sarà che il bar verrà differenziato a seconda delle età: «Ci teniamo che tutto vada nel verso giusto. Ai minorenni sarà riservato il bar del piano di sotto rigorosamente senza alcolici. Nel privè superiore, invece, potranno accedere solo i maggiorenni con documento alla mano e ci sarà il servizio normale. Sappiamo bene che in termini di ricavi questa è una scelta che potrebbe penalizzarci ma la cosa più importante è il messaggio. C’è un impegno congiunto da parte nostra, da parte dei ragazzi e da parte delle scuole in una collaborazione che si estenderà anche ad altri eventi».

Il ritorno delle pomeridiane

Le feste per le scuole saranno il preludio al ritorno delle “pomeridiane” domenicali, una consuetudine più che mai viva nel passato: «Sempre in collaborazione con i ragazzi da dopo le festività partiremo, una domenica sì e una domenica no, con le pomeridiane. Abbiamo risposto all’appello del sindaco Mancinelli che quando era venuta a farci visita aveva chiesto la possibilità di organizzare qualcosa per i giovani anche senza alcolici. Siamo due ragazzi che vengono dal mondo delle discoteche. Crediamo nel sano divertimento e nelle potenzialità della nostra città. I sold out che stiamo riscontrando ci stanno dando ragione».