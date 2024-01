Camporotondo, schiacciato dal trattore su cui stava lavorando: soccorsi vani, muore a 83 anni

CAMPOROTONDO - Incidente mortale questo pomeriggio in contrada Colvenale a Camporotondo di Fiastrone. Per cause in corso di accertamento, un anziano di 83 anni è rimasto schiacciato dal trattore con il quale stava lavorando nel campo di sua proprietà. Immediati i soccorsi, sono arrivati i sanitari del 118 ed è stato richiesto anche l'intervento dell'eliambulanza, ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sul posto per gli accertamenti del caso gli ispettori dello Spsal dell'Ast e i carabinieri.