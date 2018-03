Infezione fatale dopo il viaggio Uomo di 53 anni muore in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPOROTONDO - È morto in ospedale Antonio Filoni, 53 anni, agente di commercio dell’Edilcasa Caccamo. L’uomo sarebbe deceduto a causa di una setticemia. Al ritorno da una battuta di caccia in Grecia con alcuni amici, aveva cominciato ad accusare dei malori, così era stato ricoverato all’ospedale di Camerino, ma con l’aggravarsi della condizioni di salute era stato trasferito in quello di Macerata, al reparto di rianimazione dove è il suo cuore ha cessato di battere all’una dell’altra notte.Era originario di Caldarola e da qualche anno, da quando si era sposato, viveva a Camporotondo di Fiastrone, nella frazione di Colvenale, con la moglie Sabrina, i figli Giulia e Lorenzo. La scomparsa del cinquantatreenne ha sconvolto le due comunità dove era molto apprezzato e stimato per le sue qualità umane e professionali. L’uomo era conosciuto anche a Tolentino.