Camporotondo, scoperta choc in una abitazione: trovato un uomo morto impiccato

CAMPOROTONDO - Un uomo di 84 anni si è ucciso in una abitazione, in un locale usato come ricovero pere gli attrezzi. Il dramma è avvenuto intorno alle 12.30 a Camporotondo di Fiastrone, la vittima si è tolta la vita. Il cadavere scoperto dalla moglie. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che accertare l'avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.