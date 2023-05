Pannelli fotovoltaici sopra il tetto di una rimessa agricola in fiamme

CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 13.30 circa a Camporotondo di Fiastrone a causa di un incendio che ha coinvolto dei pannelli fotovoltaici sopra il tetto di una rimessa agricola. La squadra di Tolentino in collaborazione con l’autoscala e l’autobotte di Macerata ha provveduto a spegnere le fiamme evitando così il propagarsi dell’incendio al capanno agricolo dove al suo interno vi erano riposti diversi attrezzi e dei trattori. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area dell’intervento, comunque non si segnalano persone coinvolte.