Lo sfogo del professor Tondi: «Noi vaccinati, mia madre no. A 77 anni è ancora a rischio contagio»

CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - Un piano vaccinale tutto da rivedere, quello attuale, secondo il professor Emanuele Tondi, ex sindaco di Camporotondo e docente universitario di geologia. Dati alla mano Tondi ha voluto mostrare, anche facendo riferimento alla sua esperienza personale, come l’attuale organizzazione lasci indietro le persone più anziane e a rischio.





«Noi siamo tutti vaccinati, mia madre che da un anno è chiusa in casa, a 77 anni non è ancora vaccinata. Osservando il grafico della mortalità per Covid 19 si vede come la maggior parte siano anziani, vaccinando tutti gli over 70, il Covid 19 non sarebbe così diverso dalle altre malattie», spiega il professore. Il docente ha postato sul suo profilo Facebook un grafico che illustra i dati assoluti della mortalità a causa del Coronavirus, nelle diverse fasce di età. I rettangoli più alti sono quelli degli over 70. Nel dettaglio sono morti circa 40mila anziani tra gli 80 e gli 89 anni, circa 18 mila sia nella fascia di età tra i 70 ed il 79 anni, sia tra coloro che hanno più di 90 anni. La riflessione di Tondi parte proprio da questo fatto, dal dover vaccinare prima le fasce di età più a rischio di morte, per evitare il carico sanitario sugli ospedali e le terapie intensive.

Il professore, già vaccinato insieme ai familiari, fa una riflessione: «Io a 52 anni sono stato vaccinato poichè sono un insegnante, mia sorella di 51 anni ha ricevuto il vaccino in quanto dipendente della Pfizer, mia moglie che è farmacista a 52 anni ha già ricevuto il vaccino. Mia figlia come studentessa in ambito biomedico a 22 anni è stata vaccinata, ma per noi è un vaccino amaro. Soltanto mia madre a 77 anni, che da un anno rimane chiusa in casa e non vede nemmeno i nipoti, non è stata ancora vaccinata, ed è ancora a rischio contagio». Emanuele Tondi guardando ai dati commenta: «Guardando il grafico, sembrerebbe chiaro chi dovrebbe essere vaccinato, perché a rischio morte, i più anziani. Le persone di quell’età sono le stesse che occupano in gran parte le terapie intensive e semi intensive, mettendo in difficoltà il sistema sanitario».

