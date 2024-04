Giovane investita sulle strisce all'uscita di scuola: paura in piazza Diaz ad Ancona

Studentessa investita sulle strisce all'uscita di scuola: paura in piazza Diaz

ANCONA - Una ragazza è stata investita poco dopo le 14 in piazza Diaz mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Sul posto 118, carabinieri e polizia locale: tanto spavento anche per gli altri studenti che si trovavano nei paraggi visto che quella è l'ora in cui escono le classi della scuola media Pascoli a pochi metri dal luogo dell'investimento. La ragazza era comunque cosciente anche se sotto choc.