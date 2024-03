Giovane donna si getta sotto un treno, sulla linea Ancona-Bologna cinque ore di disagi e maxi ritardi

PESARO - Dalle 4.45 per cinque ore la linea ferroviaria sull'asse Ancona Bologna è stata prima paralizzata, poi fortemente rallentata per un investimento sui binari avvenuto verso Cattolica. Una giovane donna, prima dell' alba si è recata alla stazione ferroviaria di Cattolica e proprio di fronte al bar si è fatta investire dal treno che sopraggiungeva da Pesaro. Inutili i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. A causa dell' incidente i treni sono stati bloccati per un paio d'ore subendo notevoli ritardi.Tutti i treni hanno accumulato un pesante ritardo poiché viene utilizzato un solo binario. Lentamente la situazione sta tornando alla normalità.

Fine evento - ore 9:45

La circolazione è tornata regolare dopo l'intervento delle Forze dell'Ordine.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 30 minuti.

Aggiornamento 8.30

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 100 minuti.

Il treno FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:35) ha registrato un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

Aggiornamento - ore 6:35

La circolazione è fortemente rallentata, in corso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

La circolazione dei treni viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 100 minuti.

Inizio evento ore 4.45

La circolazione è sospesa per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona tra Pesaro e Rimini.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi.