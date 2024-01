CAMPOROTONDO DI FIASTRONE Incidente mortale nelle campagne di Camporotondo di Fiastrone dove ha perso la vita un anziano di 83 anni. La vittima è Romano Compagnucci, che tutti chiamavano Marcello. L’allarme è scattato ieri pomeriggio, intorno alle 16, quando alcuni muratori impegnati in un cantiere vicino al campo hanno sentito delle urla. Subito sono andati a vedere cosa fosse successo e hanno trovato l’uomo riverso a terra, di fianco al trattore ribaltato.

I soccorsi

Sul posto, nel volgere di pochi, sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 di Macerata e un’auto medica da Tolentino. Si è alzato in volo anche Icaro, ma le condizioni dell’uomo erano disperate. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l’anziano, il suo cuore non ha più ripreso a battere. Nel campo di contrada Colvenale sono intervenuti anche gli ispettori dello Spsal dell’Ast (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) guidati dalla dottoressa Lucia Isolani per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri di Belforte del Chienti. La notizia si è subito diffusa nel piccolo centro dell’entroterra dove Compagnucci era conosciuto da tutti: originario di Macerata, l’anziano si era trasferito a Camporotondo da oltre vent’anni. Sotto choc l’intera comunità per il tragico incidente che è stato fatale all’83enne. La salma è già stata restituita ai familiari per i funerali. Sul posto anche il sindaco Massimiliano Micucci. Non è la prima volta che si verifica un incidente simile. A maggio scorso, a Belforte, a perdere la vita era stato un 86enne. L’uomo era sceso dal trattore per sistemare una anomalia, ma il mezzo lo ha travolto. La famiglia, non vedendolo rientrare, era andata a cercarlo nel campo dove l’anziano si era recato per svolgere dei lavori. Il corpo dell’uomo, però, era riverso a terra, vicino al mezzo agricolo, privo di sensi.