«Lascio a tuo padre i pezzi di ricambio per 160 euro». Ma la finta telefonata davanti all'anziano è una truffa: denunciato ad Ancona un 47enne

ANCONA Un uomo di 47 anni, di origine campana, dovrà rispondere del reato di tentata truffa aggravata ai danni di una persona anziana, un uomo anconetano di 77 anni. E' quanto emerso dalla ricostruzione della squadra Mobile di Ancona e dall'intervento di questa mattina (24 aprile) all'ospedale di Torrette.

LEGGI ANCHE: L'estate a Fermo con il concerto di Manu Chao: in vendita 3.500 biglietti

La scoperta

La vittima aveva raggiunto l’ospedale di Torrette per effettuare degli accertamenti clinici posteggiando la sua macchina all’interno del parcheggio. Terminato l’esame l’anziano faceva ritorno per prelevare la sua vettura e veniva avvicinato da un uomo. Quest’ultimo ingannava l’anziano dicendogli di conoscerlo, di essere un amico del figlio e che quest’ultimo gli aveva richiesto dei pezzi di ricambio di una macchina fotografica. Il 47enne, per convincere il malcapitato, simulava anche una conversazione telefonica con il figlio della vittima dicendogli di aver incontrato casualmente suo padre nel parcheggio dell’ospedale e che avrebbe potuto lasciare a lui i pezzi di ricambio richiesti a fronte del pagamento di 160 euro.

La vittima, convinta dalla falsa telefonata ma sprovvista di denaro contante, si accordava con l’uomo per andare ad effettuare un prelievo allo sportello bancomat dell'ospedale.

il malfattore lo avrebbe atteso all’interno del parcheggio per farsi consegnare la somma pattuita. L’anziano, dopo aver prelevato il contante allo sportello bancomat, decideva di telefonare al figlio che gli riferiva il tentativo di truffa. A questo punto è scattata la segnalazione al posto di polizia dell'ospedale con la seguente denuncia. Per il 47enne anche un foglio di via della durata di 4 anni.