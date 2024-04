L'estate a Fermo con il concerto di Manu Chao: in vendita 3.500 biglietti

FERMO – Primi grandi nomi della musica per l’estate 2024 della città di Fermo. Il 4 agosto al Girfalco è in programma il concerto di Manu Chao.



Concerto di Manu Chao a Fermo, 3.500 posti





«Un grandissimo artista internazionale Manu Chao che ha scelto la nostra città e la nostra location per quella che potrà essere una vetrina suggestiva e inedita come quella del Girfalco. Sarà sicuramente una giornata magica che si va a fondere con il clima delle osterie del Palio che saranno presenti in piazza e per questo saranno previste navette anche per chi verrà da fuori. I posti sono a numero chiuso, saranno 3.500 e l’invito dunque è quello di prenotare subito», ha detto il sindaco Paolo Calcinaro.



I biglietti saranno in vendita a partire dalle 10 di venerdì 26 aprile online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Ingresso unico 28 + diritti di prevendita. Tutte le informazioni su queste nuove date sono disponibili sul sito www.vignapr.it







Biografia Manu Chao





Manu Chao nasce a Parigi da genitori spagnoli scappati in Francia per fuggire dalla dittatura spagnola. Trascorre un'infanzia circondato da artisti in fuga, che trovano spesso rifugio nella casa dei genitori. A metà anni Ottanta fonda i Mano Negra e con loro inizia a lasciare il segno nel mondo della musica: canta in francese, inglese e spagnolo, fonde culture e stili differenti che spaziano dal reggae al rock, dal rap alla musica iberica.



Nel 1998 con Clandestino arriva il successo mondiale. È il suo debutto solista, i cui temi sono la fuga e i diritti umani e in cui dominano ritmi africani e sudamericani. Clandestino raggiunge una fama planetaria e rappresenta per tantissimi giovani un simbolo dell'impegno sociale e civile che può avere la musica e del quale lui si è fatto portatore. Ad oggi Manu Chao resta una delle personalità più libere e anticonformiste, un’icona musicale e culturale, un cittadino del mondo che ispira più generazioni”.



Il concerto è organizzato da Best Eventi (tel. 085.9047726 - info@besteventi.it ) con VignaPR in collaborazione con il Comune di Fermo.