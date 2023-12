Ancona, si accascia in auto, vano ogni tentativo di rianimarlo: muore sotto gli occhi dei passanti

ANCONA - Tragedia poco fa in viale della Vittoria ad Ancona, dove un uomo di 75 anni è morto all'interno della propria auto. Dopo l'allarme è stato immediato l'intervento da parte dei soccorritori della Croce Gialla: hanno tentato di rianimarlo in ogni modo per 40 minuti ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, l'uomo è morto per quello che dovrebbe essere stato un collasso cardiocircolatorio. Sul posto è intervenuta anche la Polizia.