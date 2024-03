FILOTTRANO Si danno appuntamento sui social, scendono dall’autobus e accendono una maxi rissa. A Filottrano devono accorrere tre pattuglie dei carabinieri per ristabilire l’ordine. Sono arrivati da fuori città i quaranta ragazzini – tutti minorenni – che sabato scorso si sono dati appuntamento alla stazione dei bus di Filottrano per darsele di santa ragione. Un regolamento di conti, forse, oppure così tanto per vedere l’effetto che fa picchiarsi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. «Sono scesi dall’autobus, erano una quarantina e tutti con accento diverso: da Ancona, Osimo, qualcuno anche straniero. Hanno iniziato a litigare, poi sono passati alle mani - racconta un testimone – qualcuno è allora intervenuto per dividerli». Un episodio grave, il primo a Filottrano. A Falconara era successo un mese fa, quando cento ragazzini si erano dati appuntamento in piazza per un regolamento di conti, forse legato al consumo di stupefacenti. Allora la rissa però era stata sventata dalla Polizia locale. «A Filottrano non sono mai successi episodi simili – dice un cittadino – e non vorremmo che diventasse un’abitudine».

Tutti minorenni

Quaranta ragazzi, tutti minorenni, sabato sera si sono azzuffati alla stazione dei pullman a Filottrano. Uditi gli schiamazzi i cittadini, preoccupati, hanno chiamato le forze dell’ordine, ma i giovanissimi a quel punto si sono dileguati nel centro storico. Anche qui non sono mancati disordini. «Ero a passeggio con mia nipote, avevano un’aria di sfida, hanno iniziato ad apostrofarmi con parole poco gradevoli finché non abbiamo girato l’angolo», racconta una signora.

Dopo la disputa, i ragazzi hanno continuato a creare disagi in città. «Volevo parcheggiare di fronte al mio negozio – lamenta un commerciante – e quando ho chiesto a quelli del gruppetto di farmi spazio, hanno assunto un atteggiamento provocatorio». Con l'arrivo dei carabinieri, giunti sul posto con tre pattuglie, è stato ristabilito l'ordine.