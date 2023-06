SAN BENEDETTO - Il terreno che si affaccia su via Sgattoni a Ragnola, per accogliere la casa della salute e l’ospedale di comunità, è stato valutato 550mila euro a fronte dei 900mila euro del distretto di via Romagna con una variazione massima del 15%. Entrambi i siti sono oggetto di una permuta dove il Comune andrà a cedere l’area di Ragnola all’Asur per realizzare i nuovi presidi sanitari mentre lo stesso ente sanitario andrà a cedere il poliambulatorio sambenedettese.



E’ arrivata nei giorni scorsi da parte dell’Agenzia delle entrate, presso il settore urbanistica del Comune, la perizia del terreno sito in via Sgattoni davanti alla Ragioneria. Area di circa tremila metri quadrati, valutata 550mila euro dove dovrà sorgere la casa di comunità. Si tratta di 350mila euro in meno rispetto al poliambulatorio di via Romagna che l’Asur andrebbe a cedere, in cambio, al Comune. «Ne discuteremo in maggioranza – ha spiegato l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli - cercheremo di aumentare il valore del nostro terreno con l’obiettivo di lasciare uno scarto di 150mila euro tra i due siti. Prima si dovrà cedere il diritto di superficie e poi si andrà a effettuare la permuta. In questo modo l’Asur avrà subito a disposizione il terreno per poter portare avanti il progetto di realizzazione della casa di comunità con i fondi del Pnrr».

La convenzione

Un anno fa il consiglio comunale votò la convenzione tra Asur e Comune per la cessione del diritto di superficie dell’area di via Sgattoni. Su quest’ultima area si andrà a realizzare la casa della salute e l’ospedale di comunità visto il finanziamento intercettato attraverso un bando Pnrr, per una cifra complessiva di 6,3 milioni di euro. In questo modo nell’area davanti all’attuale istituto Caprotti andrebbero a sorgere sia l’ospedale di comunità dove verranno allestiti posti letto per le acuzie quindi tutti i ricoveri non legati all’emergenza ma per riabilitazioni e a lunga degenza, così la casa della salute dove invece troveranno spazio gli uffici attualmente presenti in via Romagna, gli ambulatori e i medici di famiglia. Nella stessa area di via Sgattoni, dove attualmente insiste l’aviosupervicie per l’atterraggio di elicotteri, e dove sorgerà anche il nuovo ospedale di San Benedetto. Attraverso questa permuta il Comune andrebbe ad acquisire l’area dove insiste il poliambulatorio di via Romagna e già ci sarebbe l’idea di realizzarci un maxi parcheggio multipiano, per circa 800 posti auto. In origine, il terreno sul quale è stato costruito il poliambulatorio di via Romagna era già di proprietà del Comune.