ASCOLI Scatta il semaforo verde dell’Arengo che sblocca la progettazione definitiva della nuova area-parcheggio per camper e caravan nella zona di Pennile di sotto, a fianco alla Casa della gioventù (ora trasformata in sede temporanea dell’Anagrafe e di altri servizi comunali). L’Arengo, dunque, potrà ora procedere, su input del sindaco Fioravanti e dell’assessore ai lavori pubblici Cardinelli, verso lo sblocco dell’intervento che andrà a colmare una lacuna della città dal punto di vista turistico e dell’accoglienza.

L’obiettivo

L’obiettivo, infatti, è riattivare un servizio che, a livello pubblico, manca ormai da molti anni. L’opera che si andrà a realizzare è finanziata grazie a 300mila euro ottenuti attraverso i fondi Cis, per le aree del sisma. L’area per la realizzazione del parcheggio per camper e caravan si trova a sinistra guardando l’ingresso, della Casa della gioventù. Si tratta di un’area finora inutilizzata e comunque servita dai mezzi di trasporto trovandosi all’interno del quartiere San Marcello-Pennile di Sotto. Si conta di andare a realizzare una ventina di stalli per camper o caravan da mettere al servizio di tutti quei turisti che attualmente non possono fruire di un servizio pubblico di questo tipo. Stalli che saranno realizzati a raso, considerando che sarà poi previsto anche un intervento per la realizzazione di un adeguato impianto di illuminazione dell’area, oltre a quello per raccordare l’area camperisti con la viabilità antistante la casa della gioventù e, quindi, con viale Rozzi. E’ stata anche prevista, tra le prescrizioni, anche la necessità di un intervento propedeutico per il superamento di un’interferenza con il gasdotto nella zona.

La scelta

Il parcheggio per camper e caravan che si andrà a realizzare, già inserito nel Piano opere pubbliche dell’Arengo, ha, come detto, la funzione di andare a colmare il vuoto venutosi a creare sul fronte dei servizi turistici, dopo che il precedente spazio, in zona Castagneti, era stato chiuso ormai diversi anni fa, dopo vari tentativi, per la presenza costante di nomadi nell’area individuata. Da tempo, quindi, non esistono più aree pubbliche destinate a tale scopo. Adesso, attraverso i finanziamenti Cis sbloccati dall’Arengo, questa opportunità sta per concretizzarsi. Prima di arrivare ad individuare l’area di Pennile di sotto, in realtà, erano state diverse le aree ipotizzate come possibile soluzione per ospitare i camper. E tra queste era emersa anche quella relativa all’utilizzo di un possibile spazio sul pianoro di San Marco. In tal senso, però, l’ipotesi era stata immediatamente bocciata dall’amministrazione comunale considerando che, per la distanza dalla città, la stessa area non sarebbe stata funzionale per i camperisti, costretti poi a spostarsi ogni volta col camper per arrivare in centro. L’ipotesi di colle San Marco era stata ritenuta eventualmente valida solo per accogliere un campeggio.