Colto da malore in casa, il padre lo trova morto nella camera da letto

ASCOLI - Un uomo di cinquantuno anni è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi nella camera da letto della sua abitazione. A fare la scoperta è stato il padre intorno alle 15.30 nell’appartamento che occupava nel centro città, una traversa di corso Mazzini nella zona di Porta Romana.

Subito è scattato l’allarme e sul posto è arrivata un’ambulanza e l’automedica del 118. Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche la polizia per effettuare tutti i rilievi del caso. Probabilmente è stato un malore a togliergli la vita mentre si trovata solo in casa. L’uomo è stato quindi portato all’obitorio dell’ospedale Mazzoni dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe disporre l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.