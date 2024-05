CHIARAVALLE Un giallo i cui angoli potranno essere smussati solamente dagli accertamenti tecnici. Inizieranno oggi all’obitorio dell’ospedale regionale di Torrette gli esami sui cadaveri di Maurizio Bucciarelli e della madre Loredana Molinari, trovati mercoledì pomeriggio nel salotto della loro casa di via Gramsci, a due passi dal centro di Chiaravalle. Il decesso risalirebbe ad almeno una settimana fa. Oggi verranno disposte le radiografie e la Tac sui corpi, molto probabilmente si procederà anche con l’autopsia con cui verificare la presenza e il tenore delle lesioni. E se queste siano compatibili con l’arma trovata vicino ai cadaveri: un martello.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Chiaravalle, ferite e sangue sui due corpi straziati: Loredana Molinari e Maurizio Bucciarelli, madre e figlio uniti anche nella morte

Gli elementi

L’ipotesi prevalente impostata dal pm Ruggiero Dicuonzo, che coordina le indagini portate avanti dai carabinieri della Compagnia di Jesi, è che si sia trattato di un omicidio-suicidio. A farlo pensare è lo scenario che si è palesato davanti agli investigatori. La casa era praticamente blindata: serrande abbassate, finestre chiuse e porta serrata dall’interno. Dall’appartamento condiviso da madre e figlio, praticamente da sempre, non manca nulla. È tutto in ordine. Ad accezione di una stanza: il salotto. Qui sono state trovate copiose perdite ematiche e pure un martello, sequestrato dagli investigatori come, del resto, l’intera abitazione. Verrà analizzato per vedere se è compatibile con le lesioni riportate da almeno una delle due vittime, lei 78 anni e lui 55. Gli accertamenti, che si svolgono nell’ambito del procedimento aperto per omicidio volontario, serviranno per capire le tipologie dei traumi, nonché le cause e le tempistiche dei decessi.

L’altro step è altrettanto difficile: ricostruire il legame tra madre e figlio e cosa sia successo nelle ore precedenti alla loro morte. Un litigio degenerato in un’aggressione? O un gesto di disperazione dettato da chissà quale condizione psicologica? Chi li conosceva parla di una famiglia riservata, al limite dell’isolamento. Lei non usciva quasi mai. Lo faceva solo per andare al supermercato o in lavanderia. Lui era impiegato in banca, ma pare che nell’ultimo periodo si fosse allontanato dal posto di lavoro. Il perché lo devono scoprire gli investigatori, che nelle ultime ore hanno cercato di ricostruire il contesto familiare, ascoltando i pochi parenti che mamma e figlio avevano e i vicini di casa.

L’allarme

Sono stati proprio loro mercoledì a lanciare l’allarme, che ha portato sul posto i vigili del fuoco prima e i carabinieri dopo. Da giorni non vedevano gli inquilini del primo piano, non sentivano nemmeno alcun rumore. Dall’appartamento proveniva, però, un odore nauseabondo. Quando i soccorritori sono arrivati in casa, passando dalla finestra del terrazzo, hanno trovato i due corpi a terra, proni e in avanzato stato di decomposizione. Accanto ai cadaveri un martello e le macchie di sangue.