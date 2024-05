Monte San Giusto, fulmine colpisce e provoca il crollo di una parte del campanile della Chiesa Santa Maria della Pietà. Mattoni sulle auto

MONTE SAN GIUSTO - Una parte del campanile della chiesa di Santa Maria della Pietà è crollata all'improvviso, stasera, poco dopo le 20. Si pensava per colpa delle infiltrazioni d'acqua, provocate dalla pioggia di questi giorni, invece è stato un fulmine.

E' stato un fulmine colpire la chiesa e a far crollare la croce. Allarme stasera a Monte San Giusto, durante la tempesta di fulmini che si è abbattuta in provincia, è stato colpito il campanile della chiesa di Santa Maria della Pietà in Telusiano. Si tratta di una chiesa cinquecentesca che custodisce la Crocifissione di Lorenzo Lotto.

Mattoni sull'auto in sosta

Un fulmine avrebbe colpito la croce che si è staccata dalla struttura ed è finita nello spazio verde dell’edificio sacro.

Alcuni mattoni, staccandosi dalla struttura, sono invece finiti sopra un’auto in sosta. Fortunatamente non si sono verificati danni a persone e non ci sono stati feriti. Subito dopo la segnalazione, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Macerata per mettere in sicurezza la struttura. Anche il sindaco Andrea Gentili è arrivato sul posto per verificare quanto accaduto e organizzare le operazioni di messa in sicurezza. Intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. Un grande spavento per i residenti della zona che dalle finestre delle proprie abitazioni hanno potuto vedere subito il danno al campanile della chiesa dove si è staccato il crocifisso.