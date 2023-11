Uccide una ciclista sua rivale in amore, Kaitlin Armstrong condannata a 90 anni: la sentenza che ha sconvolto gli Usa

Kaitlin Armstrong è stata condannata a 90 anni di carcere per aver ucciso la ciclista professionista Anna Moriah "Mo" Wilson. La sentenza arriva dopo un anno di indagine: il caso aveva scosso gli Stati Uniti e tutto il mondo del ciclismo. Wilson aveva vinto il prestigioso evento Unbound Gravel nel 202 ed era ad Austin (Stati Uniti) per affrontare Gravel Locos quando è stata uccisa a colpi di arma da fuoco nell'appartamento di un amico nel maggio del 2022.

L'omicidio

Qualche ora prima della more, la 25enne aveva incontrato il collega ciclista Colin Strickland, fidanzato di Kaitlin. I due erano andati a nuotare, avevano cenato insieme e passato la serata in un bar prima il ragazzo accompagnasse la giovane a casa della sua amica. Un'ora dopo, il ritrovamento del cadavere. L'accusa dunque ha individuato nella gelosia il movente dell'omicidio: Armstrong avrebbe scoperto la frequentazione dei due e avrebbe deciso di vendicarsi.

JUST IN: Kaitlin Armstrong, a Texas yoga instructor, has been sentenced to 90 years in prison for the murder of professional cyclist Anna Moriah "Mo" Wilson. https://t.co/mleUcFHKej pic.twitter.com/1eM9jhFiWS — ABC News (@ABC) November 17, 2023

La sentenza

La Armostrong è stata condannata da una giuria del Texas: avrà diritto alla libertà condizionale tra 30 anni.

Il triangolo amoroso

La sentenza è arrivata dopo una delibera della giuria durata solo tre ore. «Come famiglia crediamo che giustizia sia stata fatta. Non ci sono davvero vincitori qui. Questo non è un momento di celebrazione, ma un momento di preghiera. Un momento di pregare per la nostra famiglia, i nostri amici e la famiglia Armstrong e i loro amici”.», ha dichiarato il padre della vittima dopo la conlusione dell'udienza.

La coppia stava insieme da circa tre anni prima di un periodo di separazione, durante il quale Strickland avrebbe una breve relazione con la Wilson. Armstrong e il Strickland sono poi tornati insieme, ma lei è rimasta gelosa della sua rivale e aveva chiamato la ragazza avvertendola di "stare alla larga". Due amici della coppia hanno riferito in tribunale che Kaitlin avrebbe minacciato di uccidere Mo. Dopo l'omicidio, la polizia è riuscita a interrogare brevemente Armstrong. Ma la donna ha poi venduto la sua Jeep ed è fuggita in Costa Rica usando il passaporto di sua sorella. Una volta all'estero, ha speso più di 6.000 dollari per sottoporsi a un intervento chirurgico per rifarsi il naso, oltre a cambiare il colore e lo stile dei suoi capelli. Ma alla fine è stata arrestata in un ostello sulla spiaggia dopo 43 giorni di fuga.