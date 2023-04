Auto contro moto a Belvedere Ostrense, ragazzo di 15 anni trasportato in eliambulanza a Torrette

BELVEDERE OSTRENSE – Schianto da brividi nel pomeriggio in via Mercatale a Belvedere Ostrense. Un ragazzo di 15 anni, in sella alla sua moto, si è scontrato con un'auto: il giovane, sbalzato a terra, è stato portato in codice rosso all'ospedale di Torrette a bordo dell'eliambulanza del 118. E' grave, ma per fortuna non in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.

Giovane centauro in ospedale dopo lo scontro con un'auto

Il giovane centauro stava viaggiando in direzione San Marcello (città in cui abita) quando con la sua moto si è scontrato con l'auto condotta da una donna intenta ad uscire da un passo carrabile per immettersi su via Mercatale. L'impatto è stato molto violento, il ragazzo è volato dalla moto ed è caduto rovinosamente a terra. Subito sono stati allertati i soccorsi. L'elicottero del 118 è atterrato al campo sportivo di Belevere Ostrense: il ragazzo, ferito in modo grave ma rimasto sempre cosciente, è stato portato in volo al pronto soccorso di Torrette, in codice rosso. Illesa l'automobilista.