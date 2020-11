BELVEDERE OSTRENSE - Attimi di grande paura: i vigili del fuoco sono intervenuti oggi poco dopo le 13 a Belvedere Ostrense per uno scoppio in un appartamento, probabilmente dovuto ad una fuga di gas da una bombola. Sul posto due squadre e il funzionario tecnico dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. Nessuna persona coinvolta.

