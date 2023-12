Quattro bambini e la madre trovati morti, caccia al marito: la strage di Natale vicino a Disneyland Parigi

PARIGI - Quattro fratellini e la loro mamma sono stati trovati morti nel loro appartamento a Meaux (Seine-et-Marne), il marito e padre è scomparso e viene ricercato dalla Gendarmerie dalla sera del giorno di Natale. I cadaveri dei bambini e della madre sono stati scoperti verso le 21 nerlla cittadina nei pressi di Disneyland

Secondo il sito Actu 17 la strage è avvenuto nell'edificio in piazza Adam-de-la-Halle. Il padre, 33 anni, già noto alle forze dell'ordine, è il principale sospettato.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero di Meaux, Jean-Baptiste Bladier: l'inchiesta è per omicidio premeditato.

Si tratta della terza strage di questo tipo nella zona negli ultimi mesi. Alla fine di novembre un uomo di 41 anni si è è presentato in una stazione di polizia per confessare l'omicidio delle sue tre figlie di età compresa tra 4 e 11 anni ad Alfortville, in Valle della Marna. Un mese prima un gendarme aveva ucciso le sue tre figlie prima di suicidarsi nella sua casa di Vemars, nella Valle dell'Oise.