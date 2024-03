Ancona, incidente in via Trieste: 5 persone in ospedale, feriti tre bambini

ANCONA - Schianto tra due auto in via Trieste: 5 persone all’ospedale, tra cui tre bambini. L’incidente è avvenuto attorno alle 14,15 e ha coinvolto una Dacia con a bordo una mamma anconetana di 34 anni che viaggiava con i suoi 3 bambini e una Bmw Z4 guidata da una donna di 39 anni.

Mamma e figli al Salesi

L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Bainsizza e via Trieste, per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale. Il 118 ha portato al Salesi la mamma e i tre bambini, feriti in modo non grave. A Torrette la 39enne, anche lei non grave. La strada è stata chiusa per il tempo necessario ai soccorsi e al recupero dei mezzi. Nell’incidente è stata coinvolta anche un’auto in sosta. Sul posto anche i vigili del fuoco.