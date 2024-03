ASCOLI Ieri pomeriggio, in occasione delle celebrazioni del Venerdì Santo, una moltitudine di bambini, insieme ai loro genitori, si sono radunati a Piazza del Popolo, per partecipare alla “Via Crucis” dei bambini e vivere un momento di preghiera. L'evento, ha visto la collaborazione d’alcune maestre e dei genitori che hanno preparato i costumi dei personaggi della Via Crucis e tutti gli accessori di scena.

I lavori

«I testi ed i disegni, a commento delle tredici stazioni, sono stati elaborati dagli stessi alunni della V^ classe della scuola elementare di sant’Agostino – ha riferito l’insegnante Nunzia Tanga – che animeranno la processione indossando i costumi dell’epoca». Infatti, vi erano ben 15 figuranti nelle vesti di Gesù, Maria, la Veronica il Centurione con i pretoriani, le pie donne e il popolo.

I commenti

«Una bella esperienza, – ha riferito Ilary, la bimba che impersona Maria – che vivo insieme ai miei compagni di classe, in un momento di preghiera». «Ripercorriamo le fatiche e il dolore di Gesù, – gli fa eco Lorenzo, nelle vesti di Gesù – che è caduto ma si è rialzato, ha sofferto fino a dare la vita per noi, ma poi è risorto». Oltre al conduttore ed animatore padre Paolo Castaldo, c’era anche don Emidio Fattori.

Diocesi mobilitata

Molti i partecipanti, tra bambini, ragazzi e adulti provenienti dalle varie parrocchie della diocesi, che si sono ritrovati nella piazza per partecipare alla processione e alla successiva benedizione finale impartita all’interno della chiesa di San Francesco. Alla sera, si è svolta la Via Crucis cittadina che, diversamente dagli anni passati, dalla chiesa della Madonna del Buon Consiglio, punto di ritrovo, la processione si è incamminata verso Piazza Cecco D’Ascoli e le vie Treviri, Oberdan fino a raggiungere la chiesa del SS. Crocifisso, a Porta Romana, dove la sacra immagine è stata collocata. Dal sagrato, l’arcivescovo Gianpiero Palmieri ha impartito la solenne benedizione. Le quindici Stazioni, situate lungo il percorso, erano state preparate e presidiate dalle famiglie residenti.