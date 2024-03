SAN BENEDETTO - Cani in spiaggia: dopodomani scatta il divieto di passeggiate. Intanto, l’amministrazione comunale sambenedettese è al lavoro per attrezzare un arenile pubblico dove accogliere i bagnanti-cinofili. Paradossalmente, per accedere a tale spazio si dovrà passare dal territorio di Grottammare. Ma andiamo con ordine, ricordando che da lunedì 1° aprile scattano nuovamente le norme contenute nel “Regolamento comunale sull’utilizzo del litorale per finalità turistiche e ricettive”. In particolare, fino al 31 ottobre, è vietato portare on the beach il proprio amico a 4 zampe.

Il limite

Un limite poco conosciuto e altrettanto poco rispettato, anche per la scarsità dei controlli e pure perché a San Benedetto continua la mancanza di una spiaggia “pet-friendly”. Lacuna che si fa sentire soprattutto d’estate, visto e considerato che sono sempre di più le persone (tra residenti e turisti) che amano andare al mare con il proprio animale d’affezione. Come accennato all’inizio, il Comune si sta muovendo. Giusto due giorni fa, la giunta Spazzafumo ha emanato un atto d’indirizzo per attivare tale servizio.

Il documento

Il documento raccoglie il lavoro effettuato da mesi. Lo scorso febbraio, ad esempio, venne svolto un sopralluogo congiunto tra personale municipale e tecnici dell’Autorità di sistema portuale e della Capitaneria di porto. Fari puntati sulla spiaggia a Nord del porto, dove dovrebbe sorgere la nuova doggy beach attrezzata. L’ispezione ha fatto emergere la necessità che l’accesso all’area avvenga esclusivamente dagli spazi pubblici e dalla spiaggia libera ricadenti sul territorio di Grottammare, anche per evitare interferenze con la zona portuale. Dunque, in questo progetto dovrà dire la sua pure l’amministrazione comunale del sindaco Rocchi. Si dovranno anche svolgere delle perlustrazioni subacquee, per verificare la sicurezza dei fondali, al fine di rimuovere i divieti che, attualmente imbrigliano la spiaggia, dove vige un’ordinanza d’interdizione con divieto di balneazione. Resta un bel punto interrogativo: si riuscirà a fare tutto prima dell’inizio dell’estate?