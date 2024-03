FALCONARA - «Fino a tre anni fa FalComics era solo un’idea di una visionaria, oggi è una realtà unica nel suo genere e che ha grande risonanza sia a livello nazionale che internazionale». La sindaca di Falconara Stefania Signorini ha presentato così ieri al Castello di Falconara Alta l’edizione 2024 di FalComics, festival di cultura pop che vede le origini nel mondo del comics e del games, e che si terrà da venerdì 24 a domenica 26 maggio a Falconara.

La crescita

L’edizione 2024 della manifestazione, nata proprio per volontà della sindaca Signorini e organizzata da Leg (Live Emotion Group) dal 2022, sveste i panni di Cenerentola con grandi ambizioni nel settore, per indossare quelli della principessa diventando una realtà ormai riconosciuta. Questa crescita è stata possibile anche grazie alla fiducia di partner e media partner: tra questi Riot Games, uno dei più importanti publisher di videogiochi al mondo, che conferma l'inclusione di FalComics come tappa delle sue attività itineranti dal vivo dedicate alla sua comunità italiana nel tentativo di aprire un dialogo sempre più diretto con i giocatori e più vicino al territorio, Maxdevil leader italiano nella gestione del merchandising, Echo, punto di riferimento nel settore eventi cinema ed ancora la media partnership di Rai Kids, la direzione della Rai dedicata alle produzioni per bambini e ragazzi in onda su Rai Yoyo, Rai Gulp e Rai Play e la media partnership di Rai Radio Kids, la radio Rai per i più piccoli. Il tema dell'edizione 2024, scelto assieme al consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Falconara, è Open Mind. Lo sviluppo grafico è stato affidato all'artista illustratore Paolo Barbieri, le cui opere costituiranno la mostra principale del festival affiancata come consuetudine dalle mostre delle scuole.

La location

L’area che accoglie il festival si amplia, passando da 60000 a 84000 mq, con una zona commerciale potenziata e che, oltre all’aumento del numero di espositori, vero tesoro del festival, nelle diverse categorie merceologiche, vede la presenza di brand partner significativi. Oltre alle aree fisiche doveroso il richiamo a quelle culturali che vedono la nascita della Movie Zone, che si occuperà del mondo del cinema, lo sviluppo dell’Area Narrativa & Fantasy, che vedrà protagonisti diversi ospiti, tra i quali il celebre Mal ed il compositore, cantautore e arrangiatore Guido De Angelis (che con il fratello Maurizio costitutiva gli Oliver Onions), lo psicopedagogista Stefano Rossi che approfondirà il tema del cyberbullismo. Confermato il main stage, con la sua Music Alley, all’interno del parco Kennedy che vede la presenza di Andrea Rock & Rebel Poets e dove ritroveremo l’applauditissima Cristina D’Avena con i Gem Boy all’interno di un concerto unico che vede la partecipazione di Enzo Draghi per un incontro atteso da oltre 10 anni.

I presentatori

Per raccontare e introdurre i moltissimi eventi è stata chiamata una squadra di presentatori d'eccezione: Giorgia Vecchini e Letizia Livornese in arte Letizia Cosplay, Gianluca Falletta, Alberto “Il Grezza” Grezzani, Jolie Chan, Valeryo. Il direttore artistico di FalComics è Gianluca Del Carlo, colonna portante di Lucca Comics & Games.