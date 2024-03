Ferragni, fuga a Dubai (con i figli) e frecciata all'ex Fedez: «La Chiara che vorrei...»

Vacanze di Pasqua a Dubai per Chiara Ferragni, che in compagnia dei due figli Leone e Vittoria è decollata per una meta calda.

Sui social l'influencer ha postato una foto che la ritrae mano nella mano con Vittoria e Leone (sempre di spalle) all'aeroporto Malpensa, per poi iniziare a postare foto direttamente dagli Emirati. Pochi minuti fa, ecco che l'influencer mostra il suo look da spiaggia: un bikini dal pattern denim accompagnato da un sorriso smagliante, poi quella che molti suoi fan sui social hanno inteso come una nuova frecciatina all'ormai ex Fedez.

Chiara Ferragni, la frecciata a Fedez

Stesa sul lettino mentre prende il sole a Dubai, Chiara Ferragni scatta un primo piano dei due suoi tatuaggi che le adornano il polso: uno è "La Chiara che vorrei" e l'altro è il raviolo che si era tatuata all'inizio della relazione con il rapper.

Cosa sta cercando di comunicare Chiara?