Partono oggi gli Us Open: Cocciaretto contro Juvan, ostacolo Pegula per Camila Giorgi. Tra gli uomini Travaglia incrocia Paul

NEW YORK - Partono oggi, sui leggendari campi di Flushing Meadows a New York, gli Us Open, ultima prova del Grande Slam di tennis del 2023. Ai nasatri di partenza tre atleti marchigiani, due donne (Elisabetta Cocciaretto e Camila Giorgi) ed un uomo (Stefano Travaglia).

L'urna dei sorteggi è stata benevola con Elisabetta Cocciaretto, che, forte anche della testa di serie numero 29, scenderà in campo intorno alle 19 (l'orario dipende dalla durata degli incontri precedenti), contro la slovena Kaja Juvan, numero 58 del ranking Wta. Impegni molto più difficili per Giorgi e Travaglia. La tennista italo argentina di origine maceratesi, infatti, se la dovrà vedere (alle 20) con l'americana Jessica Pegula, testa di serie numero 3. Avversario ostico anche per Stefano Travaglia: l'atleta ascolano infratti dovrà scontrarsi (alle 20.15), con l'americano Tommy Paul, testa di serie numero 14 del torneo.