BJK Cup, problemi al ginocchio per la Giorgi. In campo l'altra marchigiana Cocciaretto contro la Hruncakova

BRATISLAVA- Nuovo cambio per la formazione azzurra di Tennis nella sfida di BJK Cup contro la Slovacchia. In mattinata Jasmine Paolini aveva sostituito Martina Trevisan per scelta tecnica, perdendo poi contro Schmiedlova, che ha portato il primo punto alla sua squadra. Ora l‘Italia ha un secondo match point per approdare alle Finals di novembre, ma in campo non scenderà la maceratese Camila Giorgi bensì l'altra marchigiana Elisabetta Cocciaretto. Un problema al ginocchio la motivazione ufficiale resa nota. Sono in campo quindi Cocciaretto-Hruncakova nel quarto incontro.

