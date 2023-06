Venus Williams, 43 anni, batte sull'erba di Birmingham Camila Giorgi, 32 anni. L'americana non vinceva contro una top 50 da 4 anni.

Tre ore di battaglia

Nel torneo Wta in corso la big sister Williams butta fuori la marchigiana con 7-6 (5) 4-6 7-6 (6) dopo 3 ore e 17 minuti. Ad onore di cronaca Giorgi aveva un problema al ginocchio: non un ottimo viatico per Wimbledon al via il prossimo 3 luglio