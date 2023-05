Internazionali tennis, Giorgi eliminata: l'ultima azzurra al Foro Italico cede alla Muchova

Camila Giorgi, ultima azzurra ancora in gara, esce di scena al 3° turno degli Internazionali Bnl d'Italia, torneo Wta 1000 in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. La marchigiana, numero 37 del mondo, cede alla ceca Karolina Muchova, numero 52 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-2 in un'ora e 52 minuti. Grande rammarico per Giorgi i 7 set-point sciupati nel primo set dove è stata in vantaggio per 5-1.