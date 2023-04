Billie Jean King Cup, la maceratese Camila Giorgi vince la prima sfida nel duello Italia-Slovacchia

BRATISLAVA- Ha firmato positivamente la partenza dell'Italia nelle qualificazioni della Billie Jean King Cup nell'Arena di Bratislava: Camila Giorgi, la tennista maceratese punto di forza azzurro, ha rispettato le attese piegando senza difficoltà Anna Karolina Schmiedlova. 6-2, 6-3 in un'ora e un quarto di gioco sulla numero 96 del mondo: ben 20 i vincenti, 6 gli ace per una Giorgi molto determinata.

La soddisfazione

Soddisfazione a fine gara: «Ho giocato un bel match e sono stata solida: sono molto soddisfatta. Ho servito molto bene e sono stata sempre aggressiva. Fa parte del mio tennis che per qualche punto vado via. E’ stata una settimana molto bella e divertente ma quando arriva la partita devi essere concentrata e lo sono stata. Questo match è stato completamente diverso rispetto a quello degli Australian Open: lì c’era tanto vento, qua si gioca indoor. E poi anche l’ambiente è differente: quello della Nazionale è tutta un’altra cosa» Kuzmova-Hruncakova, l’avversaria di sabato, è una giocatrice diversa rispetto alla Schmiedlova: «Sarà un’altra partita, ogni match è diverso dall’altro, ci penserò dopo. Ma come al solito cercherò di restare focalizzata sul mio gioco».