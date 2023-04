Billie Jean King Cup, in campo la tennista di origine marchigiana Camila Giorgi. Cocciaretto convocata

BRATISLAVA - Sarà Camila Giorgi la prima singolarista italiana a scendere in campo domani pomeriggio, venerdì 14 aprile, alle 15 sul sintetico indoor di Bratislava nel match fra l'Italia e la Slovacchia, valevole come turno preliminare della Billie Jean King Cup, che assegna un posto alle finali della competizione previste a novembre. La nativa di Macerata, 30 anni, numero 43 del mondo, affronterà la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, 96 del ranking.

Nel secondo match Martina Trevisan, numero 20, affronterà poi Viktoria Hruncakova, nata Kuzmova (127 del ranking). Sabato 15 aprile, dalle 12, sono previsti gli altri due singolari e l'eventuale doppio di spareggio. Questo l'esito dei sorteggi effettuati ieri mattina durante il quale i due capitani (per l'Italia Tathiana Garbin) hanno svelato i nomi delle prime due singolariste, anche se vale la pena ricordare che fino ad un'ora prima del match è possibile cambiare.

Cinque convocate dalle nazionale italiana, due marchigiane

L'Italia, oltre alla Giorgi ed alla Trevisan, può contare sulla fermana Elisabetta Cocciaretto, sulla toscana Jasmine Paolini e sulla romagnola Lucia Bronzetti. In pratica delle 5 giocatrici convocate due sono marchigiane e poi una sesta, la diciottenne fanese Federica Urgesi, è stata chiamata come sparring partner.

«Mi concentrerò sul mio gioco, come dico sempre, penso che dipenderà tutto da me - ha detto Camila Giorgi che ha esordito in questa competizione a squadre con l'Italia giusto 10 anni fa. Con le altre ragazze formiamo un bel gruppo, c'è un'atmosfera straordinaria fra di noi, e credo faccia molto bene. Sono molto felice di essere qui. Farò di tutto per portare l'Italia al successo».

Ricordiamo che con la Schmiedlova la Giorgi, capace di disputare grandi partite così come di accusare momenti di flessione, è in parità nei confronti diretti. Ha perso nella finale di Katowice del 2015 e l'ha battuta invece agli ultimi Australian Open, a gennaio. In totale con la maglia azzurra Camila ha ottenuto 7 successi su 15 incontri disputati.